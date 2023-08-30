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        Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:26
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        Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocasinan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

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