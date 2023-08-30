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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:01
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü devam etti. Bir süre kovalamacının ardından otomobil Yayla Mahallesi'nde ağaca çarptı.

        Araçtaki 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Olaya ilişkin 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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