Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri sürüyor
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler 21-27 Ağustos tarihlerindeki denetimlerde 6 bin 64 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 586 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 78 araç trafikten men edildi.
Kontrollerde ayrıca 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu, sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.