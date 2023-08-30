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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        Parti binasında İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Dağtaş, partilerinin başarısını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        - Talay, çalışmaları inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Talay, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        İlçenin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın artık yeni bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

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