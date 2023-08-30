Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Edirne'de kentteki bir tesiste düzenlenen törende davetlileri Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer karşıladı.

Sezer, programda 30 Ağustos destanının bütün milletlere ilham olduğunu söyledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri şükranla andığını belirten Sezer, "Bizler faniyiz ama onların eseri olan Cumhuriyetimiz, inanıyoruz ki insanlık var oldukça var olacaktır ve onu kuranların hatıraları asla unutulmayacaktır." dedi.

101 yıl önceki kararlı mücadelenin bugün de devam ettiğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"İnancımız, değerlerimiz ve nihayetinde demokrasimiz için mücadele ettik. 1071'de mücadele ettik, 1453'te mücadele ettik, 1915'te mücadele ettik, 1923'te mücadele ettik, PKK terörüyle mücadele ettik, 15 Temmuz gecesinde bizi içimizden vurmak isteyen, bize silah doğrultan bir ihanet çetesine karşı mücadele ettik. Bugün de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan etrafımızda oluşturulmaya çalışılan terör çemberini kırmak için mücadele ediyoruz, bir yandan da hedeflerimize ulaşmak, gelecek nesillerimize daha güzel, daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için mücadele ediyoruz."

Programa, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu arada rahatsızlanan bir davetliye 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Vali Sezer, davetliye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan Edirne Belediyesi tarafından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

- Kırklareli

Kırklareli Valiliğince de tören gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Baykal tebrikleri kabul etti.

Törende Ekici, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler tarafından pasta kesildi.

Ekici, yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 101. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Bu zaferin dünyaya örnek olduğunu ifade eden Ekici, "Bu meşaleyi Atatürk ve silah arkadaşları yakmıştır. Onları rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kabul töreninin ardından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan grup, ellerinde bayraklar ve fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, büyük zaferin gururunu yaşadıklarını ve tüm kahramanları rahmetle andıklarını söyledi.

Tekirdağ Valiliğince de Atatürk Kent Ormanı içerisinde bulunan toplantı salonunda tören yapıldı.

Törene, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.