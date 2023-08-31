KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, ilçede faaliyet gösteren bisiklet fabrikasını gezip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret eden Sarıçam, vatandaşlarla da sohbet etti.

- Özalp, esnaf ziyaretinde bulundu

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, halk pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafıyla sohbet eden Özalp, vatandaşların da taleplerini dinledi.

Özalp, esnafı önemsediklerini ve her fırsatta ziyaret ettiklerini ifade etti.