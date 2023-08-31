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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik Merkezince "Sosyal medyadan, sosyal meydana" etkinliği düzenlendi.

        Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri sohbet ettikleri çocukların yüzlerini boyadı.

        Etkinlik gönüllülerin müzik eşliğinde çocuklarla oynaması ile sona erdi.

        - Başhekim Kalfalı görevine başladı

        Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Şükran Sema Kalfalı görevine başladı.

        Kalfalı, AA muhabirine görevini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini söyledi.

        Demirköy'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kalfalı, hastane olarak vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydetti.

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