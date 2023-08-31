Kırklareli'nde motosiklet sürücülerine kask takmanın önemi anlatıldı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri motosiklet denetiminde bulundu.
Ekipler, "Kaskımla Güvendeyim" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask kullanmaları yönünde uyarılar yaptı.
Denetimde 30 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.
Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine broşür dağıttı.
Ekipler ayrıca denetimlerde 100 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.