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        Kırklareli'nde, gasp, tehdit ve kasten yaralama olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:19
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        Kırklareli'nde, gasp, tehdit ve kasten yaralama olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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