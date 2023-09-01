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        Kırklareli'nde eşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:21
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        Kırklareli'nde eşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla öldürdüğü, kızının da yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Z.A.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

        Savcılık mütalaasında, sanık hakkında eşi S.A'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sırasında evin ikinci katından atlayıp yaralanan kızı M.A'ya yönelik ise "suça teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        Sanık Z.A.A, savunmasında, pişman olduğunu söyledi.

        Eşiyle iki yıldır problem yaşadıklarını iddia eden Z.A.A, "Eşimi sempati duyduğu örgütten döndüremedim. Beni sürekli tahrik etti. Bende aniden cinnet geçirdim, kendimi kaybettim. Yaptığım suçtan pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Z.A.A'nın eşi S.A'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Ayrıca sanığın Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 750 lira adli para cezasına çarptırılması, kızı M.A'ya yönelik "suça teşebbüs" suçundan da beraatine karar verildi.

        - Olay

        Kırklareli'nde 26 Ekim 2022'de Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri itfaiye personelinin yardımıyla girdikleri evde S.A'yı (44) mutfakta başından yaralanmış bulmuştu.

        Olay anında evin penceresinden atlayıp bacaklarından yaralanan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. ile anne Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, S.A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kaçan Z.A.A. polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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