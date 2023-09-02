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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesinde 5. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde 5. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, GAZDAŞ ekiplerinin Orta Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        İlçede doğal gaz altyapı çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığını ifade eden Talay, kısa süre içerisinde hattın tamamlanacağını belirtti.

        Talay, kutulamaların yapıldığı bölgelerde vatandaşların ev içi tesisatını yaptırarak abone olabileceklerini bildirdi.

        - Kaymakam Büyükkılınç'tan veda mesajı

        Pınarhisar Kaymakamlığı görevinden Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atanan Betül Büyükkılınç, veda mesajı yayımladı.

        Büyükkılınç, mesajında görevini en iyi şekilde yapabilmenin ve tevdi edilen makama layık olmanın gayreti içinde görev yaptığını belirtti.

        Pınarhisar'da bütün kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde görev yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını bildiren Büyükkılınç, mesajında şunları kaydetti:

        "Baki kalan bu gök kubbede bir hoş seda imiş. Nerede görev verilirse orada Allah'ın rızasını kazanmak, aziz milletimizin kutlu yolculuğuna bir tuğla koymak gayesiyle devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve değerli Pınarhisarlılara teşekkür ediyorum."

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