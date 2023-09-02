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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrencilere yönelik havuz etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:24
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrencilere yönelik havuz etkinliği düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle öğrenciler ilk olarak Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesini gezdi.

        Daha sonra bir eğlence parkında havuza giren öğrenciler, oyun oynayıp eğlendi.

        - Kaldırım düzenleme çalışması

        Demirköy ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, ilçede elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla bozulan kaldırımların yeniden yapıldığını söyledi.

        Ekiplerin kış şartları öncesinde çalışmaları hızla yürüttüğünü belirten Gün, en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi'ne 3 Eylül Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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