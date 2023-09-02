Kırklarelili arıcıların bal hasadı devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde bal üreticilerinin ağustos ayı ortalarına doğru başladıkları bal hasadında sona yaklaşıldı.

Zengin florası dolayısıyla pek çok gezgin arıcının da tercih ettiği Kırklareli çiçek, lavanta, kara çalı ve meşe balı üretmek isteyen arıcıları kendine çekiyor.

Yerli arıcıların yanı sıra gezgin arıcılar Istranca Dağları'nın eteklerine konuşlandırdıkları kovanlarında aroma olarak öne çıkan balı üretiyor.

Bahar aylarında başlayan "tatlı mesai" güz mevsimiyle birlikte sona eriyor.

Kırklareli'nde yaz aylarının son günlerinde başlayıp sonbahar aylarının ilk günlerine sarkan bal hasadında sona yaklaşılıyor.

Arıcılar imece usulüyle bal hasadını tamamlamanın telaşını yaşıyor.

Kovanlardan alınan petekler tahta kasalara toplanıyor.

Ardından bal sağım makinesinin bulunduğu alana getirilen peteklerdeki sırlar sıyrılıyor.

Daha sonra bu petekler sağım makinelerine yerleştirilip süzme işlemine geçiliyor.

Kavanoz ya da tenekelere alınan balların bir kısmını kendilerine ayıran arıcılar bir kısmını da satarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Bal hasadı sonrası arıcılar sonbahar hazırlığına başlıyor. Arı kolonilerinin sonbahar ve kışın yemeleri için bal ve polen bulunan bazı petekler kovanlarda bırakılıyor.

-"Arıcının mutlu olduğu an"

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, AA muhabirine 420 kayıtlı arıcının olduğu Kırklareli'nin Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çalışkan Kırklareli'nde bal hasadında sona gelindiğine işaret etti.

Arıcının en mutlu olduğu anı "bal sağım" zamanı olarak niteleyen Çalışkan, "Bal sağım süreci arıcının şarkı söylediği, türkü söylediği bir süreçtir, arıcılığın en güzel zamanıdır." dedi.

Bal sağımı zamanında arıcıların bir yıllık emeklerinin karşılıklarını aldığı dönem olduğunu ifade eden Çalışkan, sağımda arıcıların birbirlerine sırt verdiklerini belirtti.

Kentte meşe, karaçalı ve ayçiçeği balı üretildiğini aktaran Çalışkan, "Kırklareli dağlarından bal, ovalarından da yağ akan bir il. Ovalarından yağ akan derken de ayçiçeğinden çıkan yağdan bahsediyorum. Çok bereketli bir coğrafyadayız. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- Kuraklık etkiledi

Kuraklığın bal verimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Çalışkan, arıcıların morallerinin bu sebepten biraz bozuk olduğunu ifade etti.

Bu yıl verimin biraz düşük olduğunun altını çizen Çalışkan, “Bal verimi geçen yıl çok güzeldi, ondan önceki yıl da güzeldi. Çok memnunduk. Bu sene kuraklık bizi biraz daha fazla etkiledi.” ifadelerini kullandı.

- "Balı aldığınız zaman bütün dertler bitiyor"

Bal üreticilerinden Erden Gönülal da yaklaşık 15 yıldır arıcılık yaptığını belirtti.

Geçimini bu işten sağladığını anlatan Gönülal, sağım zamanının emeklerin karşılığının alındığı zamanlar olduğunu söyledi.

Bal sağımında sona yaklaştıklarını aktaran Gönülal, "Arıcılık farklı bir meslek. Her kovanı açtığınızda başka bir heyecanla karşılaşıyorsunuz. Çünkü içini açtığınızda ne kadar bal olduğunu bilmiyorsunuz. Ama açtığınızda birkaç ballı çerçeve çektiğiniz zaman o keyif başka bir duygu yani arıcı olan bilir zaten. Balı aldığınız zaman bütün dertler bitiyor." dedi.