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        "Yeşil yeleklilerin" zorlu yaz ve kış mesaisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:28
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        "Yeşil yeleklilerin" zorlu yaz ve kış mesaisi
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        KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde "yeşil yelekliler" olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri yazın bunaltıcı sıcakta, kışın ise dondurucu soğukta görev yapıyor.

        Yazın nem oranının arttığı, hava sıcaklığının 40 dereye kadar yükseldiği kentte işçiler bunaltıcı sıcaklarda köy yollarının bakım ve onarımlarını sürdürüyor.

        Sabahın erken saatinde mesailerine başlayan işçiler sıcak hava, nem ve iş makinelerinin sıcaklığı ile yükleri iki katına çıkıyor.

        Yeşil yelekliler iş makineleriyle asfalt kaplanacak yolları temizleyip ardından dolgu malzemesi ile hazır hale getiriyor.

        Sıcak asfaltın etkisi ile mesailerini güçlükle sürdüren işçiler günde 5 kilometre yolu sıcak asfalt kaplıyor.

        Yeşil yelekliler kış aylarında ise kar nedeniyle kapanan köy yollarını açabilmek için mücadele ediyor.

        Kış şartlarının çetin geçtiği Istranca Dağları'nın eteklerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanıyor. İşçiler bu sefer de dondurucu soğukta kar mesaisi yapıyor.

        Zaman zaman sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede işçiler, öğle yemeklerini ormanlık alanda greyder tekerinin üzerinde kurdukları sofrada yiyor.

        AA ekibi işçilerin yaz ve kış mevsimlerindeki zorlu çalışmalarını görüntüledi.

        - "Her zaman, her saat, her dakika hazırız"

        İl Özel İdaresinde 13 yıldır greyder operatörü olarak görev yapan Semih Baran, AA muhabirine yaz kış demeden çalıştıklarını söyledi.

        Kışın kar, fırtına, rüzgar ve yazın yol yapım çalışmaları ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Baran, devletin her kademesinin millet için hizmet ettiğini kaydetti.

        Baran, "Kışın eksi 10, 14 dereceyi görüyoruz. Karla uğraşıyoruz yolları açmak için. Yazın da 40, 45 derecede çalışıyoruz. Bizim için zor oluyor tabii gece gündüz demeden çalışıyoruz, köylümüz milletimiz rahat etsin diye. Yazın da kışın da çalışmanın zorlukları var ama bu bizim işimiz olduğu için her zaman, her saat, her dakika hazırız." diye konuştu.

        Karla mücadelenin sıcakta çalışmaktan daha kolay olduğunu vurgulayan Baran, "Karda köy yolunu açtığımda insanların gelip teşekkür etmesi 'Allah razı olsun' demesi bizi mutlu ediyor, gurur duyuyoruz. Gerçekten zor oluyor bizim için ama akşam mesai saatinden sonra eve gittiğim zaman çoluk çocuğumu gördüğümde gurur duyuyorum kendimle." ifadelerini kullandı.

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