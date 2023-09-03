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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakların yeniden düzenlendiğini ifade eden Talay, ekiplerin yoğun şekilde çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çok çalıştıklarını anlatan Talay, en kısa sürede ilçenin yeni çehresine kavuşacağını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 28 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Ahmetçe, Karakoç, Yürükbayırı, Demircihalil, Armağan, Geçitağzı, Koruköy, Beypınar, Kapaklı, Çukurpınar, Dereköy, Kuzulu, Çağalayık, Düzorman, Karadere, Sükrüpaşa, Kula, Koruköy, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı, Ceylanköy, Hamzabey, Karaağaç, Ertuğrul, Ataköy, Kofçaz ilçesinin Topçular, Demirköy ilçesinin Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Deniz ve Yeni mahallesine 4 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Ahmetçe, Karakoç, Yürükbayırı, Demircihalil, Armağan, Geçitağzı, Koruköy, Beypınar, Kapaklı, Çukurpınar köylerinde 09.00-12.00, Dereköy, Kuzulu, Çağalayık, Düzorman, Karadere, Sükrüpaşa, Kula, Koruköy köylerinde 09.00-17.00, Eskitaşlı, Ceylanköy, Hamzabey, Karaağaç, Ertuğrul, Ataköy köylerinde 09.00-18.00, Topçular köyünde 09.00-14.00, Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Deniz mahallesinde 09.00-13.00, Yeni mahallesinde ise 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

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