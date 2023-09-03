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        Kırklareli'nde "Kanola Kırklareli'ne Yağ Olsun, Bal Olsun Projesi" başlatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:35
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        Kırklareli'nde "Kanola Kırklareli'ne Yağ Olsun, Bal Olsun Projesi" başlatılacak
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kanola Kırklareli'ne Yağ Olsun, Bal Olsun Projesi" başlatılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje ile tarım arazilerinin daha fazla kullanılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Projenin kent merkezi başta olmak üzere Lüleburgaz, Babaeski, Kofçaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde uygulanacağı belirtilen açıklamada, proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacağı kaydedildi.

        Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 4-12 eylül tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvuruda bulunması gerektiği aktarıldı.

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