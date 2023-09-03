Lüleburgaz'da 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Giriş: 03.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:09
KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler E.Ş'nin evi, işyeri ve otomobilinde yaptığı aramada 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.