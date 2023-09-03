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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Kırklareli'nde 19 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:09
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 19 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, N.T, M.C. ve A.S'ye ait işyerlerinde arama yaptı.

        Aramada şeffaf poşetler içinde satışa hazır halde 19 bin 600 makaron ile 3 kilogram tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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