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        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:12
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        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Mehmet Macar idaresindeki 59 ZR 973 plakalı otomobil, Demircihalil köyünden kent merkezine seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki İlksen, Görkem, Şevkiye ve Melis Macar yaralandı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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