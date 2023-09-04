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        Trakya'dan geçen ay 194 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:21
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        Trakya'dan geçen ay 194 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ağustos ayında 194 milyon 156 bin 127 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu.

        Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.

        Bu üç ilin ağustos ayındaki ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

        Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıl ağustos ayında 163 milyon 616 bin 36 dolar iken, bu yılın aynı ayında 170 milyon 893 bin 51 dolara yükseldi.

        Kırklareli'nde de 2022 yılı ağustos ayında 12 milyon 838 bin 88 dolar olan ihracat, geçen ay 16 milyon 798 bin 1 dolara çıktı.

        Edirne'den ise geçen yıl ağustos ayında 5 milyon 249 bin 18 dolar olan dış satım, geçen ay 6 milyon 465 bin 75 dolara ulaştı.

        Sektörel bazda Tekirdağ, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ön plana çıktı.

        Trakya'dan yılın 8 aylık sürecinde yapılan ihracat 1 milyar 409 milyon 500 bin doları buldu.

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