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        Kuvvetli sağanak uyarısının yapıldığı Kırklareli'nde sağanak etkili olmaya başladı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kuvvetli sağanak uyarısının yapıldığı Kırklareli'nde yağış başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:00
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        Kuvvetli sağanak uyarısının yapıldığı Kırklareli'nde sağanak etkili olmaya başladı
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        KIRKLARELİ (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kuvvetli sağanak uyarısının yapıldığı Kırklareli'nde yağış başladı.

        Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.

        Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte itfaiye ekipleri de su birikintilerinin oluşmaması için rögar kapaklarını açtı.

        Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Yağış hava sıcaklığını da düşürdü dün 30 derece olan sıcaklık bugün 22 derece ölçüldü.

        Vatandaşlardan Semra Aktaş, AA muhabirine uzun zamandır kente yağış olmadığını, yağışın bereketiyle gelmesini temenni ettiğini söyledi.

        Yağış ile hava sıcaklıklarının da düşmeye başladığını ifade eden Aktaş, "Çok sıcak günler geçirdik, yağışlar sıcaklar geriledi artık montları giymeye başladık. Bereketli yağışlar olsun. İnşallah barajlar dolsun, sularımız aksın." dedi.

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