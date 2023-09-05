Kırklareli'nde sağlık çalışanı kendisini tehdit eden hasta ile "EKG cihazı bağışı" şartıyla uzlaştı Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta ile "elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışı" şartıyla uzlaştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:29 facebook

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