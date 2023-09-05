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        Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:52
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        Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

        İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

        Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

        Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

        Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

        Bu arada yağış nedeniyle yatağından çıkan Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akışı devam ediyor.

        Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın dolayısıyla yol trafiğe kapalı tutuluyor.

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