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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:21
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

        Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

        Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

        Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

        AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.

        Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.

        Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." dedi.

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