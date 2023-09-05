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        GÜNCELLEME 3 - Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalanlardan 2'sinin cesedi bulundu, 4 kişinin aranmasına devam ediliyor

        Kırklareli'nde sağanağın meydana getirdiği taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:48
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        GÜNCELLEME 3 - Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalanlardan 2'sinin cesedi bulundu, 4 kişinin aranmasına devam ediliyor
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        Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

        İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov taşkın dolayısıyla sürüklendi.

        Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

        Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

        Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

        AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.

        Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.

        Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek "5 vatandaşımız kayıp, onları arama çalışmaları devam etmekte. Kayıplardan birinin 4 yaşında çocuk olduğu söyleniyor." dedi.

        Bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında daha sonra 2 kişinin cesedi bulundu.

        Selin sürüklediği ağaç dallarının arasına sıkışmış halde bulunan cesetler, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı.

        - 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarına, sabah saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli yağışın olduğunu ifade ederek devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

        Taşkın nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalanlar olduğunu belirten Ekici, "Mahsur kalanlardan 2’sinin cesedine ulaştık, 4 kişiyi de arama çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede her taraftan yol giriş ve çıkışı var, inşallah bu 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu 4 kişiyi bulana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

        AFAD Başkanı Okay Memiş de AFAD olarak bölgede kuvvetli sağanak olacağı yönünde turuncu kod verilerek uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

        Memiş, taşkının yaşandığı Longoz Ormanları bölgesinin yerleşime kapalı bir alan olmasına rağmen geçici konaklama yapılan bungalov evlerde mahsur kalanların olduğunun öğrenilmesiyle yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütüldüğüne dikkati çekti.

        Eldeki verilerden 4 vatandaşın daha kayıp olduğu bilgisiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Memiş, şöyle konuştu:

        "Maalesef 2 vatandaşımızın cenazelerine ulaştık. Orada geçici konaklamadan dolayı elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. 4 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konaklamayla ilgili kayıtlarda tutuluyor ancak kayıtları tutan vatandaşımız da kayıplardan birisi. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber etmeye gayret ettik. Devletimizin gücüyle, AFAD’ımızın jandarmamızın emniyetimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, belediyemizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, orman işletmesinin bütün imkanlarını seferber ettik. İnşallah sağ bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz"

        Memiş, AFAD'ın uyarılarına ve meteorolojik uyarılara vatandaşların riayet etmesini istedi.

        - Çalışmalara 203 personel katıldı

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katıldı.

        Ekipler 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinasıyla görev yapıyor.

        Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edildi.

        Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        - Kırklareli'ndeki arama kurtarma çalışmalarına asker de katılıyor

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kırklareli'ndeki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek için askeri personel ve arazi araçlarının görevlendirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirildi. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri personelimiz tarafından tahliye edildi. Mehmetçiklerimizin bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor."

        - Kaybolan çift sabah saatlerinde "sel geliyor" diye aramış

        Bölgede kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler tarafından sürdürülüyor.

        Kaybolanlar arasında yer alan Selman (27) ve Mihriban (25) Bağışlar çiftinin yakınları da bölgeye geldi.

        14 Haziran'da evlenen çiftin akrabalarından Merve Aydoğan, AA muhabirine çiftin sabah saatlerinde "sel taşkını oluyor" diye telefon ettiğini söyledi.

        Çiftten daha sonra haber alamadıklarını ifade eden Aydoğan, "Yeni evliler yavrularım. Vatana millete evlat yetiştirdik işte. Buraya tesis yapılır mı? Dün sabah geldiler. Ben Mihriban’ın teyzesiyim. İnşallah ormandan çıkarlar. Ormanda ekipler arıyor. Kız okuyordu, oğlan doktordu." dedi.

        Mihriban Bağışlar'ın kardeşi Mehmet Han ise ablasının sabah kendisini telefonla arayıp "arabayı sel götürüyor" dediğini aktardı.

        Arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç elde edilemediğini ifade eden Han, şöyle konuştu:

        "Tam çıkacaklardı arabaları sel götürdüğü için çıkamadılar. Bize haber verdiler biz geldik hala bir sonuç alamıyoruz. Ablam beni aradığında panik halindeydi. 'Şu an sel oluyor ailemize haber verme ama artıyor gibi' dedi. O sırada arabanın sürüklendiğini görünce ses gitti. Tatil amacıyla geldiler. İçeriden çıkanlar oldu ama bizimkileri bulamadılar. Belki aşağı doğru evler mi gitti kaçtılar mı? Bilmiyoruz şu anda. Ablam diyetisyenlik okuyordu eniştem de İstanbul’da doktordu."

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