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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.

        Yatırımların devam edeceğini ifade eden Talay, gelecek kuşaklara daha güzel bir ilçe bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

        Ilık ise Talay'a çalışmalarında başarılar diledi.

        - Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, balıkçıları ziyaret etti

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde balıkçıları ziyaret etti.

        Aksoy, bir kahvehanede balıkçılarla sohbet edip istekleri dinledi.

        Balıkçılık faaliyetlerinin önemli olduğunu belirten Aksoy, bakanlık olarak balıkçılara gerekli desteklerin verildiğini kaydetti.

        Ziyarette İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş da bulundu.

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