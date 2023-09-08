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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 30 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:21
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        Kırklareli'nde asayiş
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürüyor.

        3 bin 306 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 976 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde, 30 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı

        Kırklareli'nde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Karakoç köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Sürücü N.K'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        - Asayiş denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde polis ekipleri asayiş denetimi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis timleri, Yayla Mahallesi'nde asayiş denetiminde bulundu.

        Ekipler, denetimde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirerek, üst araması yaptı.

        Denetimde şüphe üzerine bir otomobilde de arama yapıldı.

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