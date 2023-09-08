Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Ercan Özalp, zabıta personelinin haftasını tebrik etti.

Özalp, burada yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını özveriyle gerçekleştirdiklerini bildiren Özalp, zabıtanın 197 yıllık çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Erikler ve Koyunbaba köyleri, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ve Çeşmekolu köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 6 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Erikler köyünde 09.00-17.00, Koyunbaba köyünde 16.30-18.30, Hamitabat ve Çeşmekolu köylerinde 09.00-12.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.