Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de Zabıta Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Ercan Özalp, zabıta personelinin haftasını tebrik etti.

        Özalp, burada yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

        Zabıta ekiplerinin çalışmalarını özveriyle gerçekleştirdiklerini bildiren Özalp, zabıtanın 197 yıllık çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 4 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Erikler ve Koyunbaba köyleri, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ve Çeşmekolu köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 6 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Erikler köyünde 09.00-17.00, Koyunbaba köyünde 16.30-18.30, Hamitabat ve Çeşmekolu köylerinde 09.00-12.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
        Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        flaş
        flaş