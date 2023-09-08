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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:28
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki çalışma kapsamında 13 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde 2,42 gram sentetik uyuşturucu, 28,35 gram esrar, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 90 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 3 bıçak, 2 makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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