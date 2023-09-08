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        Kırklareli'nde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:37
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        Kırklareli'nde sınır güvenliği toplantısı yapıldı
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        Valilik Atatürk Toplantı Salonunda sınır güvenliği çalışmaları, teknik alt yapı çalışmaları, genel asayiş, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konuları değerlendirildi.

        Toplantıya, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ile kurum müdürleri katıldı.

        Vali Ekici, sınırlarda üst düzeyde tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.

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