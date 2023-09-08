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        Kırklareli'nde asayiş tedbirleri görüşüldü

        Kırklareli'nde eğitim öğretim döneminde alınacak asayiş tedbirleri değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:56
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        Kırklareli'nde asayiş tedbirleri görüşüldü
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        Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

        Toplantıda, Vali Ekici eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevresinde önlemler alınacağını ifade etti.

        Daha sonra Ekici, önerileri dinledi.

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