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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, yaşlıları bağımlılıktan korumak için zaman zaman eğitimler düzenlediklerini söyledi.

        Katılımcılara bağımlılık, alkol, tütün, kumar, teknoloji, madde, bağımlılık kriterleri, bağımlılığın zararları konularından bilgiler verildiğini ifade eden Uysal, eğitimlere karılan yaşlılara teşekkür etti.

        - Resim sergisi açıldı

        Kırklareli Gençlik Merkezinde öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, öğrenciler Görsel Sanatlar Atölyesinde yaptıkları resimleri sergilediklerini söyledi.

        Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini ifade eden Mete, öğrencilerin açılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Mete, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

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