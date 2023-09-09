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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:50
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler O.K, M.C, G.K. ve N.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki çalışma kapsamında 13 ev ve iş yerine operasyon düzenleyerek 14 şüpheliyi yakalamıştı.

        Adreslerde 2,42 gram sentetik uyuşturucu, 28,35 gram esrar, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 90 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 3 bıçak, 2 makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirilmişti.

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