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        Kırklareli Valisi Ekici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:33
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        Kırklareli Valisi Ekici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Vali Ekici, mesajında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına erişmenin heyecanın yaşandığını belirtti.

        Okulların eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunarak gelecek hedeflere ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuva olduğunu aktaran Ekici, eğitim ve öğretimin ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alan olduğunu kaydetti.

        Milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğunu vurgulayan Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde tüm eğitim öğretim imkanlarından yararlanması için yoğun bir çaba içindeyiz. İlimizde her kademede elde ettiğimiz başarıları çok daha ileriye taşımayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yeni bir eğitim öğretim yılı diliyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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