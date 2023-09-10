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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde dördüncü etap doğal gaz altyapı çalışmaları yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:31
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet, Gazi ve Evren mahallelerinde çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

        İlçede üç etap çalışmaların tamamlandığını aktaran Özalp, ekiplerin ana hat, servis hatları ve kutulamaları gerçekleştireceğini kaydetti.

        Özalp, ilçenin tamamına doğalgaz ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

        - Son bahar dönemi şap aşılama kampanyası

        Kırklareli'nde son bahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının 2023 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri genelgesi kapsamında il ve ilçelerde senkronize olarak yürütüleceği bildirildi.

        Şap hastalığından korunmak için aşılama programı oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Veteriner hekimler hastalığa karşı işletmelerde kontroller gerçekleştirecek ve hayvanları şap hastalığına yönelik muayene edecek. Şap aşılama çalışmaları esnasında il ve ilçelerde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletmede bulunan hayvanların şap hastalığı yönünden klinik muayeneleri yapılmaktadır. Yine aşılama esnasında, işletmelerde fiilen bulunan büyükbaş hayvan sayısı ile turkvet büyükbaş hayvan sayılarının birebir uyumu sağlanması için, güncelleme çalışmaları da devam edecektir."

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