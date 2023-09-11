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        Kırklareli'nde otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Lüleburgaz ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:45
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        Kırklareli'nde otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Zafer Mahallesi'nde park halindeki 34 SN 8910 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden K.E.S. durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Ekipler konuyla ilgili yaptığı çalışmada otomobilin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla şüpheli K.S. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

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