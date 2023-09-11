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        Kadın mevsimlik işçiler meyve bahçelerinde aile bütçesine katkı sağlıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde mevsimlik tarım işçisi kadınlar, meyve bahçelerinde çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:10
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        Kadın mevsimlik işçiler meyve bahçelerinde aile bütçesine katkı sağlıyor
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        Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde 750 dekar alanda oluşturulan armut bahçelerinde hasat telaşı yaşanıyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri kasalara diziyor. Zaman zaman sıcak havadan bunalan kadınlar, kısa molalarla ağaç gölgelerinde dinleniyor.

        Öğlen sıcağında çalışmaya ara veren işçiler, 350-400 lira yevmiye alıyor.

        Kadın işçilerden 68 yaşındaki Nurten Yıldırım, AA muhabirine, sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

        Günde bir tona yakın ürün topladıklarını ifade eden Yıldırım, yaşına rağmen çalışmaya devam ettiğini anlattı.

        Aile bütçelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, sabah erken saatte başladıkları mesailerini hava kararmasına yakın bıraktıklarını kaydetti.

        Yıldırım, sağlığını çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Alnımızın teriyle iş yapıyoruz. Ekmek parasını kazanırken aile bütçesine de destek oluyoruz. Sürekli hareketli olduğumuz için de sağlıklı ve dinç kalıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımla şarkılar türküler söyleyerek mesaimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Fatma Çakırlar ise hava çok sıcak olsa da çalışmak zorunda olduğunu, ailesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        - Toplanan meyveler İstanbul'a gönderiliyor

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy da köyde 750 dekar alanda armut üretimi yapıldığı bilgisini paylaştı.

        Bahçelerin birçoğunun devlet destekli kurulduğuna işaret eden Aksoy, "Üretilen meyveler İstanbul pazarına gönderiliyor. İlimizde çok kaliteli ürünler üretiliyor." ifadesini kullandı.

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