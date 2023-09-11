Kırklareli'nde bir haftada 1301 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1301 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1301 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.