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        Kırklareli'nde bir haftada 1301 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1301 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:02
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        Kırklareli'nde bir haftada 1301 düzensiz göçmen yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler çalışmalar kapsamında 1301 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

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