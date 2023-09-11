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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırklareli'ne 78 hekim görevlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli, Lüleburgaz ve Demirköy'e beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, çocuk ve ergen sağlığı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere 78 aile hekimi ile pratisyen hekimin atandığını belirtti.

        Sağlık alanında yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Sarıçam, yeni atamalar ile daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulacağını kaydetti.

        - KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret etti

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Armağan köy muhtarı Recep Dal'ı makamında kabul etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların devlet ile millet arasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

        Muhtarların çok önemli görev üstlendiklerini anlatan Ilık, "Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir." diye konuştu.

        Dal ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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