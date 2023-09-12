Kırklareli'nden kısa kısa Vize ilçesinde geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin 5 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ifade eden Özalp, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

İnşaatı kısa sürede tamamlayıp iç donanımına başlamak istediklerini bildiren Özalp, hayvanların bakım ve rehabilitelerinin merkez ile daha kolay gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

- Yaya geçitleri boyanıyor

Vize Belediyesi, yaya geçitlerini boyuyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafik işaret ve çizgilerinin trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Yaya geçitlerinin daha görünür hale getirildiği aktarılan açıklamada, kentteki tüm yaya geçitlerinin boyanacağı belirtildi.