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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, eğitim-öğretim dönemi başlayan 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Eviş, Sungurbey ile Bahriye Sultan Eğitim merkezlerini ziyaret ederek, kurs öğreticilerinden bilgi aldı.

        Öğrencilerle de bir araya gelen Eviş, 4-6 yaş Kur'an kurslarına önem verdiklerini söyledi.

        Kur'an ve değer bilgisinin her bireye küçük yaştan itibaren verilmesi gerektiğini ifade eden Eviş, bu yıl ki kurslara katılımın da yoğun olduğunu kaydetti.

        - "Yaz Geldi Yüz Haydi Projesi" sona erdi

        Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Yaz Geldi Yüz Haydi Projesi" sona erdi.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında düzenlenen yüzme kurslarının tamamlandığını belirtti.

        Bu yıl yaz döneminde aralarında özel gereksimli bireylerin de olduğu 1290 çocuğun yüzme eğitimi aldığını bildiren Gerenli, kursların 420 saat sürdüğünü kaydetti.

        Kurslara 5-15 yaş arasındaki çocukların katılabildiğini anımsatan Gerenli, çocukların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

        Gerenli, proje kapsamında gerçekleştirilen yüzme kurslarının gelecek yıl da devam edeceğini aktardı.

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