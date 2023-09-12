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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:49
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti
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        Vali Birol Ekici tarafından valilik binası önünde karşılanan Demircan, valilik anı defterini imzaladı.

        Demircan, Kırklareli'ndeki yatırımlarla ilgili vali Birol Ekici'den bilgi alacağını söyledi.

        Kentte güneş enerjisi santrali kurulduğunu ifade eden Demircan, bu tesisin en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

        Konuşmanın ardından Demircan valilik makamında vali Ekici'den bilgi aldı.

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