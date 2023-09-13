Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" yarın 113. kez misafirlerini ağırlayacak

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 113. kez kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" yarın 113. kez misafirlerini ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli düzenlenen tören ile 17 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

        Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, panayırın özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazla kurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, yöre halkının heyecanla beklediği panayırda çeşitli etkinlikler ile lunaparkta kurulduğu ifade edildi.

        Ergene Nehri kenarına kurulan panayırda büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunuyor.

        Yöre halkı, konaklamalarını römorklarda yapıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde jandarma okul servis araçlarını denetledi
        Kırklareli'nde jandarma okul servis araçlarını denetledi
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Kırklareli Valiliğini...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Kırklareli Valiliğini...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa