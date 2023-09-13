Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" yarın 113. kez misafirlerini ağırlayacak Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 113. kez kurulacak.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli düzenlenen tören ile 17 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, panayırın özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yöre halkının heyecanla beklediği panayırda çeşitli etkinlikler ile lunaparkta kurulduğu ifade edildi.

Ergene Nehri kenarına kurulan panayırda büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunuyor.

Yöre halkı, konaklamalarını römorklarda yapıyor.