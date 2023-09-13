Kırklareli'nde jandarma okul servis araçlarını denetledi
Kırklareli'ndejandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik ve asayiş timleri tarafından il genelindeki okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler denetimde 1067 araç ve sürücünün evrakları kontrol etti.