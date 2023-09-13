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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:02
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        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ün makamında gerçekleştirilen törene sendika yetkilileri ve üyeleri katıldı.

        Gün konuşmasında, ek sözleşme ile sendika üyesi belediye çalışanlarının maaşlarına zam yapıldığını belirtti.

        Ekonomik koşullar değerlendirilerek sözleşmenin hazırlandığını ifade eden Gün, yapılan görüşmeler sonrası sendika ile mutabakatın sağlandığını kaydetti.

        Yüzde 70 maaş artışı yapıldığını anımsatan Gün, tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

        - Başkan Gün'den ziyaretler

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, kurum ziyaretlerinde bulundu.

        Yeni göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Okan Karabayır, hakim Serhat Danışık ile Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Şükran Sema Kalfalı'yı makamında ziyaret eden Gün, Demirköy ilçesi hakkında bilgiler verdi.

        Gün, Cumhuriyet Savcısı Karabayır'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

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