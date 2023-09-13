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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde dördüncü etap doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:57
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Belediye Başkanı Ercan Özalp, GAZDAŞ ekiplerinin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

        Özalp, dördüncü etap doğal gaz çalışmalarının Devlet, Gazi ve Evren mahallelerinde yürütüldüğünü bildirdi.

        İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Özalp, çalışmaların ardından yol yapımlarının da gerçekleştirileceğini kaydetti.

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi

        Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

        Proje kapsamında belediye ekipleri yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Hoş Geldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

        Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Talay, "Projemiz kapsamında ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçemizde yeni doğan minik hemşerilerimize hediyelerini ve mektuplarını ilettik. Rabbim, tüm çocuklarımızı korusun. Ailelerimizi tebrik eder, evlatları ile birlikte mutlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

        - Kavşak ve refüjlerde düzenleniyor

        Kırklareli Belediyesince kavşak ve refüjlerde düzenleme yapılıyor.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve refüjlere kış şartlarına uygun çiçek tohum ekti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kentin kış aylarında da güzel görünmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

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