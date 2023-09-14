Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Giriş: 14.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:00
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta S.Ç. ile U.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. silah ile U.K'yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.