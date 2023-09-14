Lüleburgaz'da çıkan anız ve eski çöplük alanındaki yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız ve eski çöplük alanındaki yangın söndürüldü.
Giriş: 14.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:01
Durak Mahallesi'nde eski çöplük alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bölgedeki hasat edilen buğday tarlasına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.