Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Giriş: 14.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:07
Yeşil-beyazlı takım, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.
Alagöz'ün önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı takımın formasını giydiği ifade edilen açıklamada, transferler ile takımın daha fazla güçlendirildiği bildirildi.