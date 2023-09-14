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        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor

        TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:07
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        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
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        Yeşil-beyazlı takım, Pazarspor'dan Hüseyin Eray Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

        Alagöz'ün önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı takımın formasını giydiği ifade edilen açıklamada, transferler ile takımın daha fazla güçlendirildiği bildirildi.

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