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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde tel kırma ve elde antep işi kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

        Tel kırma kursunun 18 Eylül tarihinde, elde antep işi kursunun ise 21 Eylül tarihinde başlayacağı bildirilen açıklamada, kursların Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        - Yol yapım çalışmaları

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Caddesi'nde devam eden çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının hızla yürütüldüğünü ifade eden Talay, ilçenin alt yapısından üst yapısına kadar yenilendiğini belirtti.

        İlçeyi yeni baştan inşa ettiklerini dile getiren Talay, yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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